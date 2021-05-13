Тамара Тансыккужина проведет в Уфе сеанс одновременной игры в шашки

Уфа | 13 май 2021 | 14:46

В столице Башкирии 15 мая состоится сеанс одновременной игры в русские шашки с семикратной чемпионкой мира Тамарой Тансыккужиной. Побороться с прославленной спортсменкой и другими гроссмейстерами сможет любой желающий.







Сеансерами игры станут семикратная действующая чемпионка мира по стоклеточным шашкам среди женщин в классической программе Тамара Тансыккужина, чемпион мира по стоклеточным шашкам среди мужчин в блице Айнур Шайбаков, чемпионка мира по стоклеточным шашкам среди женщин в блице Алия Аминова, чемпионка мира по стоклеточным шашкам среди женщин в рапиде Айгуль Идрисова, чемпион мира по русским шашкам среди мужчин в рапиде Муродулло Амриллаев, чемпион мира по стоклеточным шашкам среди юниоров Даниил Ильин, чемпион Европы по стоклеточным шашкам среди юниоров Тамерлан Ахмеров, чемпион Европы по стоклеточным шашкам среди юниоров Марсель Шарафутдинов.

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Зарегистрироваться на игру можно будет с восьми до десяти часов утра, а соревнования начнутся в десять часов, причем сеансеры проведут 250 одновременных игр. Игроки, которые сыграют в ничью с чемпионами или одержат победу, получат медали и ценные призы. Сами сеансеры выберут восемь лучших шашистов, которые получат кубки, все остальные участники игры получат памятные сертификаты.