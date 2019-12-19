В Уфе открылся Центра шорт-трека

Сегодня, 19 декабря, в Орджоникидзевском районе Уфы открылся Центр шорт-трека. Спорткомплекс, расположенный радом со стадионом «Строитель», подходит для проведения всероссийских и международных турниров.





Комплекс вошел в перечень объектов, возведенных к 100-летнему юбилею Башкортостана. На церемонии открытия присутствовали зампремьер-министра Андрей Назаров и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

– Глава Башкортостана Радий Хабиров поставил задачу по активному привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, – отметил г-н Назаров. – И сегодня с открытием Центра мы можем претендовать на проведение соревнований серьезного уровня. Это очень важно с точки зрения популяризации спорта.

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Строительство объекта началось еще в 2012 году, но неоднократно приостанавливалось. Теперь же здесь могут заниматься сотни ребят. Центр имеет крытый каток размером 60 на 30 метров, тренажерный зал, зал хореографии, раздевалки, массажный кабинет и другие помещения.