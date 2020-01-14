В Янауле прошли лыжные соревнования среди сотрудников Росгвардии

В г. Янауле состоялось лично-командное первенство района и города по лыжным гонкам. На старт вышли более ста спортсменов разных возрастных категорий, в числе которых выступили и представители вневедомственной охраны Росгвардии.







Первенство проходило в рамках тестирования ВФСК ГТО, участники преодолевали различные дистанции, от одного до пяти километров. Соревнование получилось зрелищным, интрига исхода лыжной гонки оставалась до последних секунд.

Представительница районного отдела службы вневедомственной охраны Росгвардии аналитик Ирина Ленькова одержала уверенную победу среди женщин в своей возрастной категории. Почетное третье место занял и росгвардеец старший сержант Герман Хазипов, успешно преодолев пятикилометровую трассу.Призёры и победители соревнований были награждены грамотами и медалями.