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В Янауле прошли лыжные соревнования среди сотрудников Росгвардии

Добавлено: 14.01.20
Просмотров: 27
Рубрика: Спорт
Теги: Янаульский район
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В Янауле прошли лыжные соревнования среди сотрудников Росгвардии

В г. Янауле состоялось лично-командное первенство района и города по лыжным гонкам. На старт вышли более ста спортсменов разных возрастных категорий, в числе которых выступили и представители вневедомственной охраны Росгвардии.

Первенство проходило в рамках тестирования ВФСК ГТО, участники преодолевали различные дистанции, от одного до пяти километров. Соревнование получилось зрелищным, интрига исхода лыжной гонки оставалась до последних секунд.

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Представительница районного отдела службы вневедомственной охраны Росгвардии аналитик Ирина Ленькова одержала уверенную победу среди женщин в своей возрастной категории. Почетное третье место занял и росгвардеец старший сержант Герман Хазипов, успешно преодолев пятикилометровую трассу.

Призёры и победители соревнований были награждены грамотами и медалями.

Источник: 02.rosgvard.ru
Фото: 02.rosgvard.ru
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