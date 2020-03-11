В Белорецке прошел чемпионат республики по пулевой стрельбе
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Спортсмены соревнуются в точности попаданий из винтовки. Сильнейших выясняли шесть команд из разных районов республики, в которых занимаются этим видом спорта.
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Анатолий Посаженников, тренер спортивной школы г. Белорецка:
Все сильнейшие спортсмены тут. Традиционно сильны мы. Уфа составит нам конкуренцию.
Источник:
bash.news
Фото: bash.news
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