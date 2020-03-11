В Белорецке прошел чемпионат республики по пулевой стрельбе

Спортсмены соревнуются в точности попаданий из винтовки. Сильнейших выясняли шесть команд из разных районов республики, в которых занимаются этим видом спорта.



Все сильнейшие спортсмены тут. Традиционно сильны мы. Уфа составит нам конкуренцию.

Фото: bash.news