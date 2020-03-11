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В Белорецке прошел чемпионат республики по пулевой стрельбе

Добавлено: 11.03.20
Просмотров: 9
Рубрика: Спорт
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке прошел чемпионат республики по пулевой стрельбе

Спортсмены соревнуются в точности попаданий из винтовки. Сильнейших выясняли шесть команд из разных районов республики, в которых занимаются этим видом спорта.

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Соревнования проходят как в стрельбе из пневматического, так и из малокалиберного оружия. Отметим, что в предстоящие выходные атлеты разыграют комплект наград в стрельбе из пистолета в Уфе.

Анатолий Посаженников, тренер спортивной школы г. Белорецка:
Все сильнейшие спортсмены тут. Традиционно сильны мы. Уфа составит нам конкуренцию. 

Источник: bash.news
Фото: bash.news
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