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В Бирском районе спортсмены начнут проводить онлайн зарядки

Рубрика: Спорт
Теги: Бирский район
В Бирском районе спортсмены начнут проводить онлайн зарядки

В Башкортостане спортсмены начнут проводить онлайн зарядки. Первое занятие состоится уже завтра, 6 апреля. Инициатором проекта выступает Администрация Бирского района. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта республики. 



Занятия будут проводиться  в рамках прямых трансляций в Instagram аккаунтах спортсменов. С ними можно ознакомиться на сайте министерства.

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Так, в понедельник разминку будет проводить руководитель спортивного клуба «Медведь» — Дмитрий Колонских, во вторник Международный дипломированный мастер тренер Светлана Проскурякова, в среду тренер по баскетболу Алексей Ляпустин, в четверг педагог-хореограф Евгений Мухачев, в пятницу — преподаватель танцев Алина Гарифуллина, в субботу тренер-диетолог Динар Мустафин  и в воскресенье — руководитель спортивного клуба “Будо” — Андрей Гурьев. 

Занятия будут проходить каждый день в 9 часов утра.

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Источник: gtrk.tv
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