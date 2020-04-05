Дистанционный урок с Хабировым будет транслироваться по ТВ

6 апреля 2020 года учебные занятия во всех школах республики начнутся в 10:00 с первого онлайн-урока, который проведёт глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщили на недавнем брифинге по коронавирусной инфекции.







Онлайн-урок будет транслироваться на телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV. После трансляции, запись урока будет доступна на канале минобрнауки Башкирии в Youtube. В последующие дни занятия в школах будут также начинаться с онлайн-урока с известной личностью, которые пройдут аналогично.



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Фото: nadezhda-school.ru