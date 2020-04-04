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Стало известно, какой дистанционный урок проведет со школьниками Хабиров

Рубрика: Общество / Образование
Стало известно, какой дистанционный урок проведет со школьниками Хабиров

В администрации Уфы сообщили, какой урок проведет 6-го апреля глава Башкирии Радий Хабиров.



По словам замглавы муниципалитета столицы Башкирии Алины Сулеймановой, руководитель республики проведет урок новейшей истории, уже после этого выступят директора школ с объяснениями о том, как будет проходить дистанционное обучение. 

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Напомним, о своем намерении глава заявил на внеочередном брифинге. Он говорил, что детей нужно «развлекать» и пообещал, что первый урок после каникул проведет сам. 

Позже Хабиров также дал обещание, что к занятиям подключатся республиканские министры, руководители различных ведомств и эксперты.

Кроме того, в Уфе готовы открыть детские сады круглосуточного пребывания. Об этом сообщила на брифинге по переходу образовательных организаций города на дистанционную форму обучения заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова.

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Источник: gorobzor.ru
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