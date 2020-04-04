Стало известно, какой дистанционный урок проведет со школьниками Хабиров

В администрации Уфы сообщили, какой урок проведет 6-го апреля глава Башкирии Радий Хабиров.







По словам замглавы муниципалитета столицы Башкирии Алины Сулеймановой, руководитель республики проведет урок новейшей истории, уже после этого выступят директора школ с объяснениями о том, как будет проходить дистанционное обучение.



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