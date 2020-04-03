В Башкирии министры дистанционно проведут открытые уроки для школьников

Главы министерств и ведомств Башкирии будут дистанционно проводить открытые уроки для школьников, сообщил сегодня Радий Хабиров.







Напомним, весенние каникулы для учащихся республики заканчиваются и с понедельника, 6 апреля, все они переходят на дистанционное обучение. Самый первый урок, как мы уже сообщали, проведет глава региона.

«В каждой школе учебный процесс будет организован в зависимости от оснащённости и технических возможностей. Это будут учебные кейсы на электронных или бумажных носителях, а также онлайн-занятия. Прошу обеспечить вашим детям максимально комфортные условия для обучения. Со своей стороны, я и наши специалисты будем разговаривать со школьниками на самые актуальные и важные темы, в том числе и о ситуации, которая загнала наших детей по домам», — обратился глава региона к родителям.

«И поскольку нам важно будущее каждого нашего школьника, мы не можем упустить это время и обязаны сделать всё возможное, чтобы учёба в текущих условиях была эффективной. И без родителей нам не справиться».



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Фото: profile.ru