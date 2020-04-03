Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии министры дистанционно проведут открытые уроки для школьников

В Башкирии министры дистанционно проведут открытые уроки для школьников

Рубрика: Общество / Образование
В Башкирии министры дистанционно проведут открытые уроки для школьников

Главы министерств и ведомств Башкирии будут дистанционно проводить открытые уроки для школьников, сообщил сегодня Радий Хабиров.



Напомним, весенние каникулы для учащихся республики заканчиваются и с понедельника, 6 апреля, все они переходят на дистанционное обучение. Самый первый урок, как мы уже сообщали, проведет глава региона. 

В Башкирии приостановлена подготовка дошколят

Читайте также:

В Башкирии приостановлена подготовка дошколят
«В каждой школе учебный процесс будет организован в зависимости от оснащённости и технических возможностей. Это будут учебные кейсы на электронных или бумажных носителях, а также онлайн-занятия. Прошу обеспечить вашим детям максимально комфортные условия для обучения. Со своей стороны, я и наши специалисты будем разговаривать со школьниками на самые актуальные и важные темы, в том числе и о ситуации, которая загнала наших детей по домам», — обратился глава региона к родителям. 
Он подчеркнул, что школьникам предстоит в будущем поступать в вузы и ссузы на конкурентной основе, поэтому нельзя упускать время:
«И поскольку нам важно будущее каждого нашего школьника, мы не можем упустить это время и обязаны сделать всё возможное, чтобы учёба в текущих условиях была эффективной. И без родителей нам не справиться».
Напомним, что в Башкирии для школьников будут организованы онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Фото: profile.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии не будут продлеваться школьные каникулы
Образование
В Башкирии не будут продлеваться школьные каникулы
В Башкирии школьники перейдут на дистанционное обучение со 2 апреля
Образование
В Башкирии школьники перейдут на дистанционное обучение со 2 апреля
В Башкирии к 6 апреля все школы должны быть готовы перейти на дистанционное обучение
Образование
В Башкирии к 6 апреля все школы должны быть готовы перейти на дистанционное обучение
В Башкирии будет организована доставка сухпайков для школьников
Образование
В Башкирии будет организована доставка сухпайков для школьников
Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников
Образование
Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников
Минпросвещения России разработало рекомендации по удаленному обучению во время затянувшихся каникул
Образование
Минпросвещения России разработало рекомендации по удаленному обучению во время затянувшихся каникул
Минобразования Башкирии разработало несколько алгоритмов дистанционного обучения школьников
Образование
Минобразования Башкирии разработало несколько алгоритмов дистанционного обучения школьников
"Коллеги, настраивайтесь, это не каникулы": Хабиров рассказал о дистанционном обучении детей в период пандемии коронавируса
Политика
"Коллеги, настраивайтесь, это не каникулы": Хабиров рассказал о дистанционном обучении детей в период пандемии коронавируса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: