«Салават Юлаев» потратит на зарплаты в следующем сезоне более 700 млн рублей

На Линуса Умарка могло не хватить денег из-за контракта Теему Хартикайнена.







Портал Betting Insider опубликовал информацию о том, сколько заработают уфимские хоккеисты в сезоне 2020/2021. По данным источника, руководство клуба заплатит более 700 миллионов рублей основным игрокам. Самый дорогой контракт у Теему Хартикайнена – 90 миллионов рублей в год. Чуть меньше получат два других легионера – вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен – по 80 миллионов рублей в год. На 3 месте топа разместился нападающий Никита Сошников с 60 миллионами рублей. Меньше всего за сезон получит Эдуард Гиматов – 8 миллионов рублей.



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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Стоит отметить, что Континентальная хоккейная лига ввела жесткий потолок зарплат, который должен сделать чемпионат интереснее – 900 миллионов рублей в год. Кроме того, портал Betting Insider связывает уход шведского нападающего и волшебника Линуса Умарка именно с данным нововведением. По информации источника, ему не смогли предложить контракт в 120 миллионов рублей, так как деньги ушли на финна Теему Хартикайнена.