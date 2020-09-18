Эльбрус Нигматуллин провел для студентов мастер-класс по скандинавской ходьбе

Уфа | 18 сен 2020 | 11:27

Сегодня, 17 сентября, в сквере 50-летия Победы для студентов Башкирского государственного аграрного университета состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе от «Самого сильного человека планеты» Эльбруса Нигматуллина.







Многократный лауреат «Книги рекордов Гиннесса», Мастер спорта РФ по пауэрлифтингу и армрестлингу рассказал ребятам о пользе данного вида активности, провел разминку и наглядно продемонстрировал целый комплекс упражнений со специально разработанными палками. Несмотря на прохладную погоду, на площадке парка царила жаркая атмосфера, ведь во время этого процесса задействуется до 90% мышц человека.

– Занятия скандинавской ходьбой помогают при профилактике остеохондроза, сколиоза, заболеваний легких, ожирения, ревматоидного артрита, хронических болей в плечах и шее, – поделился Эльбрус Нигматуллин. – Она дает хорошую физическую нагрузку и способствует укреплению опорно-двигательного аппарата.

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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ

Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ

Организатор мастер-класса, заведующий кафедрой физкультуры и спорта Башкирского ГАУ Руслан Бикимбетов отметил, что мероприятие призвано популяризировать здоровый образ жизни среди студентов и профессорско-преподавательского состава университета. И эта цель была выполнена на «пять с плюсом» – спортивная встреча собрала около 100 первокурсников и кураторов групп факультетов.