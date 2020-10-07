Арслан Халимбеков временно назначен главным тренером ФК "Уфа"

И. о. главного тренера футбольного клуба «Уфа» назначен бывший помощник Максима Евсеева Арслан Халимбеков.
К Евсееву у клуба не имеется никаких претензий, как заявил гендиректор клуба Ринат Шайбеков. По его словам, контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Он пояснил, что причиной послужили плохие результаты команды. В этом вина не только Евсеева, однако сделать что-то нужно, как заметил Шайбеков. В ближайшее время пройдут переговоры с претендентом, тогда станет известно имя нового главного тренера.