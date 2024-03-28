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Инсайдер: Федоров не намерен возглавлять тренерский штаб клуба КХЛ в грядущем сезоне

Инсайдер: Федоров не намерен возглавлять тренерский штаб клуба КХЛ в грядущем сезоне

15:42, 28 мар 2024

В хоккейных кругах муссируется информация по поводу возможной отставки Сергея Федорова с поста главного тренера ЦСКА. Согласно информации авторитетного спортивного издания «Спорт-Экспресс», прославленный хоккеист, вероятно, откажется от любых предложений возглавить команды КХЛ в следующем сезоне.

Напомним, совсем недавно руководство легендарного клуба объявило о том, что в новом чемпионате главным тренером армейцев станет Илья Воробьев. Однако слухи об окончательном уходе Федорова с этого поста пока не получили официального подтверждения. Существует вероятность, что бывший спортсмен сохранит за собой определенные обязанности в структуре столичной команды, но уже в иной роли.

Сергей Федоров возглавил тренерский штаб ЦСКА в июле 2021 года. За это время под его чутким руководством «армейцы» дважды подряд завоевали вожделенный Кубок Гагарина — в 2022 и 2023 годах. Однако в нынешнем розыгрыше красно-синие потерпели досадное поражение уже на стадии первого раунда плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК ЦСКА
Теги: цска
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