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Федотов уходит из ЦСКА: что ждет вратаря сборной России

Федотов уходит из ЦСКА: что ждет вратаря сборной России

23:12, 28 мар 2024

Голкипер сборной России Иван Федотов покинул стан легендарного клуба ЦСКА по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте «армейцев».

Несмотря на разрыв контракта, ЦСКА сохраняет спортивные права на Федотова на территории России. Означает ли это, что звездный голкипер продолжит выступать в отечественном хоккее или решится на новые вызовы за рубежом — остается только гадать.

В минувшем сезоне Федотов блистал в воротах армейского клуба, проведя 49 матчей и отразив более 1250 бросков при впечатляющем проценте отраженных бросков — 91,4.

Стоит напомнить, что в начале прошлого лета карьера Федотова едва не оборвалась после того, как его буквально силой отправили в военкомат, лишив возможности перебраться в НХЛ, где он уже успел подписать контракт с «Филадельфией Флайерз». Вместо этого российскому стражу ворот пришлось отслужить в армии. К счастью, спустя год Федотов все же вернулся в состав ЦСКА, заключив новое соглашение с клубом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК ЦСКА
Теги: цска Федотов
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