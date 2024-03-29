Битва за «Ак Барс»: кто из звездных тренеров возглавит команду

14:35, 29 мар 2024

Руководство казанского хоккейного клуба «Ак Барс» активно ведет поиск нового главного тренера после расставания с Зинэтулой Билялетдиновым. По информации издания «Спорт-Экспресс», в шорт-листе кандидатов фигурируют несколько известных имен, в том числе иностранные специалисты.

Согласно инсайдерским данным, к вакантной должности проявляют интерес канадский наставник Боб Хартли, ранее возглавлявший омский «Авангард» и приведший команду к триумфу в Кубке Гагарина сезона 2020/21, а также два российских тренера — Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов.

Кудашов, в настоящее время работающий с московским «Динамо», считается одним из основных претендентов. Ходят слухи, что его кандидатуру активно лоббирует сам Билялетдинов, недавно покинувший пост главного тренера «Ак Барса». 52-летний специалист имеет солидный опыт работы в КХЛ и высоко ценится в хоккейных кругах.

Не менее интригующей выглядит возможность возвращения в Казань 58-летнего Дмитрия Квартальнова, уже работавшего с «Ак Барсом» в прошлом. В текущем сезоне он возглавлял минское «Динамо» и наверняка рассматривает предложение из Татарстана как шанс вновь попробовать свои силы в топ-клубе.

Гадать о том, кто в итоге получит заветную вакансию, пока рано. Однако ясно одно — руководители «Ак Барса» стремятся привлечь амбициозного и успешного наставника, способного вернуть команду на вершину отечественного хоккея.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ХК «Ак Барс»