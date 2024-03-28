«Козлов заслужил доверие» —Быков одобрил продление контракта с наставником «Салавата Юлаева»
15:02, 28 мар 2024
В хоккейных кругах не утихают споры вокруг будущего главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова. После неудачного выступления уфимцев в плей-офф Континентальной хоккейной лиги многие ожидали перестановок в тренерском штабе команды. Однако руководство башкирского клуба приняло непростое, но, по мнению экспертов, верное решение, сохранив Козлова на посту наставника команды.
Экс-главный тренер российской сборной и ХК «Салават Юлаев» Вячеслав Быков полностью поддерживает это кадровое решение уфимцев.
— Виктор Козлов — человек с солидным бэкграундом в хоккее. Он добился успехов как игрок, а сейчас набирается опыта на тренерском поприще и демонстрирует неплохие результаты, — отметил Быков.
Бывший рулевой «Салавата Юлаева» убежден, что расставание с перспективным наставником было бы ошибочным шагом.
— Не стоит разбрасываться такими специалистами. Каждый когда-то обжигался на своем пути, важно дать человеку возможность продолжить работу и реализовать свой потенциал, — подчеркнул эксперт.
По словам Быкова, руководители башкирского клуба подходят к решениям, касающимся команды, предельно ответственно и вдумчиво.
— Они щепетильно относятся к таким вопросам, действуют очень взвешенно и умно. Поэтому я не сомневаюсь, что продление контракта с Козловым — верный шаг, — резюмировал специалист.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ХК "Салават Юлаев"
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