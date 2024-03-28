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Неожиданный исход из СКА: кто из звезд не сыграет за клуб в межсезонье

Неожиданный исход из СКА: кто из звезд не сыграет за клуб в межсезонье

15:35, 28 мар 2024

В межсезонье петербургский клуб СКА пережил серьезные кадровые изменения. После завершения нынешнего сезона команду покинут сразу пять игроков — два защитника и три нападающих. Руководство клуба уже проинформировало хоккеистов о намерении расстаться с ними, сообщает издание Спорт-Экспресс».

В защитной линии СКА понесет потери в лице Артема Сергеева и Михаила Пашнина. 30-летний Сергеев был одним из лидеров обороны, отыграв в этом сезоне 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрав 10 (2+8) очков. Ветеран Михаил Пашнин, 34 года, также покидает расположение команды после 20 встреч, в которых он записал на свой счет 8 (2+6) баллов.

Больше всего перемен коснется атакующей линии СКА. Клуб расстанется с тремя нападающими — Бренданом Лайпсиком, Артемом Швец-Роговым и Александром Кадейкиным. 29-летний канадец Лайпсик за 19 игр текущего сезона набрал 4 (2+2) очка. Его соотечественник Артем Швец-Роговой того же возраста отметился лишь одной голевой передачей в 5 проведенных матчах. А опытный Александр Кадейкин, 30 лет, записал в актив 14 (2+12) баллов по системе «гол+пас» в 45 встречах регулярки.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: СКА
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