ФК "Уфа" победил московский "Спартак" со счетом 3:0

Уфа | 19 апр 2021 | 09:35

18 апреля, крупной победой завершилась игра ФК «Уфа» с московской командой «Спартак» — 3:0. Матч 26-го тура Тинькофф РПЛ состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена».







Счёт в матче на 45-й минуте открыл Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга от Филипа Мирзляка. В начала второго тайма наша команда удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк. На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. «Уфа» выждала гроссмейстерскую паузу и поставила точку в матче на 87-й минуте. Владислав Камилов оформил дубль, не реализовав пенальти, но оказавшись первым на добивании. Финальный свисток арбитра зафиксировал закономерную победу «Уфы».

Следующий матч наша команда проведёт дома 25 апреля с ФК «Сочи».



«СПАРТАК» (Москва) – «УФА» (Уфа) – 0:3 (0:1).



Ранее сообщалось о том, что спортсменка из Уфы стала чемпионкой мира по фехтованию.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay