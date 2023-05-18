Санкции КХЛ: «Салават Юлаев» лишен регистрации контрактов хоккеистов из-за долгов по зарплате

14:44, 18 май 2023

Уфимская хоккейная команда «Салават Юлаев» оказалась в затруднительном положении из-за невыплаты заработной платы своим игрокам. Руководство КХЛ информировало о том, что клуб не имеет права регистрировать новые контракты хоккеистов.



Задолженность «Салавата Юлаева» по контрактам уже достигла 3 месяцев. Несмотря на обещания перед советом директоров КХЛ, долги до сих пор не были погашены.



Представители пресс-службы лиги подтвердили, что КХЛ временно приостановила процесс регистрации новых контрактов для «Салавата Юлаева» — и это ограничение касается не только новичков клуба.

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Автор: Семен Подгорный