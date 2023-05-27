Олимпийский чемпион назвал главные проблемы «Салавата Юлаева»

10:15, 27 май 2023

Чемпион трех Олимпиад Виталий Давыдов высказал мнение относительно проблем, с которыми сталкивается хоккейный клуб "Салават Юлаев". По его мнению, основной проблемой команды является нападение.







В первом сезоне молодежь "Салавата" продемонстрировала свой потенциал, однако второй сезон может оказаться крайне тяжелым для молодых хоккеистов. Потеря Кадейкина для клуба стала серьезным ударом, хотя загадочный Хо-Сэнг остался. Все же, согласно высказыванию Давыдова, команде не хватает форвардов такого высокого уровня, как Хартикайнен и Маннинен.





Кроме того, по словам олимпийского чемпиона, у "Салавата" имеются проблемы в области селекции и финансов. Тем не менее, он надеется, что все уладится и клуб сможет укрепиться благодаря вратарю Самонову, который перешел из "Северстали".

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Салават Юлаев