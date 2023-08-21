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В Уфе простились с умершим от рака хоккеистом Родионом Амировым

В Уфе простились с умершим от рака хоккеистом Родионом Амировым

14:12, 21 авг 2023

Сегодня в понедельник, 21 августа, на площадке «Уфа-Арена» прошла церемония прощания с Родионом Амировым, воспитанником ХК «Салават Юлаев».

21-летний спортсмен скончался 14 августа после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В администрации города сообщили, что на траурное мероприятие пришли тысячи людей. Похороны Родиона Амирова пройдут в населенном пункте Богдановка, расположенном в Ишимбайском районе РБ.

Свои соболезнования семье хоккеиста выразил Глава региона Радий Хабиров.

Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года

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Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года

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Автор: Семен Подгорный
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа Родион Амиров
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