В Уфе простились с погибшим в СВО Равилем Бикбулатовым

В Уфе прошло траурное мероприятие, посвященное памяти старшего лейтенанта Равиля Бикбулатова, погибшего при исполнении воинского долга.

Как сообщается, церемония прощания состоялась 2 февраля во Дворце культуры «Моторостроитель». Родные, друзья и сослуживцы пришли почтить память героя и разделить горе с его семьей.

Равиль Шамсувалиевич Бикбулатов родился в Уфе 17 мая 1977 года. После окончания средней школы No55 он поступил в Пермское военное авиационно-техническое училище, где получил военную специальность. В дальнейшем продолжил образование в Уральском государственном юридическом университете имени В.Я. Яковлева. Работал инженером по технике безопасности на одном из промышленных предприятий Уфы.

Все, кто знал Равиля Шамсувалиевича, отзываются о нем как о надежном товарище, отзывчивом и добром человеке. Он был примерным семьянином, любящим мужем и отцом. У него остались родители, жена и сын.

Глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов в своем обращении выразил искренние соболезнования родным и близким героя. Он подчеркнул, что Равиль Шамсувалиевич навсегда останется в памяти и сердцах земляков как настоящий патриот и мужественный защитник Родины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети