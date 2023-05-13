Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал контракт с Родионом Амировым
10:42, 13 май 2023
Главный тренер уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Виктор Козлов дал комментарий по поводу заключения контракта с нападающим клуба «Торонто» Родионом Амировым, который отыграет дополнительный сезон на правах аренды.
Козлов выразил свою радость тем, что Амиров остается в команде, добавив, что тренерский штаб надеется на игрока и ожидает его возвращения на лед. Стоит отметить, что Родион является воспитанником уфимского клуба «Салават Юлаева».
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что хоккеист проходит лечение – в прошлом году врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.
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Автор: Семен Подгорный
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