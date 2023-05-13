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Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал контракт с Родионом Амировым

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал контракт с Родионом Амировым

10:42, 13 май 2023

Главный тренер уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Виктор Козлов дал комментарий по поводу заключения контракта с нападающим клуба «Торонто» Родионом Амировым, который отыграет дополнительный сезон на правах аренды.



Козлов выразил свою радость тем, что Амиров остается в команде, добавив, что тренерский штаб надеется на игрока и ожидает его возвращения на лед. Стоит отметить, что Родион является воспитанником уфимского клуба «Салават Юлаева».

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что хоккеист проходит лечение – в прошлом году врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Виктор Козлов Родион Амиров
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