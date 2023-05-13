Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал контракт с Родионом Амировым

10:42, 13 май 2023

Главный тренер уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Виктор Козлов дал комментарий по поводу заключения контракта с нападающим клуба «Торонто» Родионом Амировым, который отыграет дополнительный сезон на правах аренды.







Козлов выразил свою радость тем, что Амиров остается в команде, добавив, что тренерский штаб надеется на игрока и ожидает его возвращения на лед. Стоит отметить, что Родион является воспитанником уфимского клуба «Салават Юлаева».



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что хоккеист проходит лечение – в прошлом году врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.





Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный