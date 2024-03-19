Скоропостижно скончался хоккеист Константин Кольцов

09:09, 19 мар 2024

В возрасте 42 лет скоропостижно скончался Константин Кольцов — легендарный белорусский хоккеист, чемпион Кубка Гагарина и перспективный тренер. Печальное известие пришло из Майами, где его знаменитая подруга Арина Соболенко, звезда тенниса из Беларуси, должна была выступать на престижном турнире.

Подробности трагедии пока не разглашаются, однако, по неофициальным данным, Кольцов трагически погиб в США при невыясненных обстоятельствах.

Уроженец Минска, воспитанник школы «Юность», Кольцов сделал блестящую карьеру в большом хоккее. В 1999 году его талант был подмечен скаутами «Питтсбург Пингвинз», которые задрафтовали перспективного белоруса под 18-м номером в первом раунде. Всего в NHL он провел 144 матча, заработав 38 (12+26) очков.

Вершиной игровой карьеры Кольцова стал сезон 2010/11, когда в составе уфимского «Салавата Юлаева» он завоевал Кубок Гагарина, главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

После завершения игровой карьеры Константин с 2017 года посвятил себя тренерской работе, успев поработать в КХЛ ассистентом в минском «Динамо», московском «Спартаке» и вновь в «Салавате Юлаеве».

Автор: Вадим Рудаков