ДТП в Баймакском районе: водитель «Лады XRAY» сбил попутного 16-летнего подростка
ДТП с пострадавшими пешеходом произошло вечером 5 апреля в Баймакском районе, сообщает ГИБДД Башкирии.
На дороге Старый Сибай-Ишмухаметово 57-летний водитель «Лады XRAY» сбил попутного 16-летнего подростка на пробежке. Молодой человек был госпитализирован. Отмечено, что на момент наезда пешеход был в наушниках.
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Напомним, ночью минувшей субботы в Чекмагушевском районе отечественная "пятнашка" наехала на мужчину и двух женщин, а в Кушнаренковском районе Башкирии женщина стала жертвой пьяного водителя, пока снимала деньги с банкомата
Источник:
ufa.aif.ru
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