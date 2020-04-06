» ДТП в Баймакском районе: водитель «Лады XRAY» сбил попутного 16-летнего подростка

ДТП с пострадавшими пешеходом произошло вечером 5 апреля в Баймакском районе, сообщает ГИБДД Башкирии.







На дороге Старый Сибай-Ишмухаметово 57-летний водитель «Лады XRAY» сбил попутного 16-летнего подростка на пробежке. Молодой человек был госпитализирован. Отмечено, что на момент наезда пешеход был в наушниках.

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