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ДТП в Баймакском районе: водитель «Лады XRAY» сбил попутного 16-летнего подростка

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Теги: Баймакский район
ДТП в Баймакском районе: водитель «Лады XRAY» сбил попутного 16-летнего подростка

ДТП с пострадавшими пешеходом произошло вечером 5 апреля в Баймакском районе, сообщает ГИБДД Башкирии.



На дороге Старый Сибай-Ишмухаметово 57-летний водитель «Лады XRAY» сбил попутного 16-летнего подростка на пробежке. Молодой человек был госпитализирован. Отмечено, что на момент наезда пешеход был в наушниках.

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Всего за 5 апреля на дорогах республики зарегистрировано три ДТП.

Напомним, ночью минувшей субботы в Чекмагушевском районе отечественная "пятнашка" наехала на мужчину и двух женщина в Кушнаренковском районе Башкирии женщина стала жертвой пьяного водителя, пока снимала деньги с банкомата

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Источник: ufa.aif.ru
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