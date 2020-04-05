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ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель сбил сразу трёх пешеходов и скрылся

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель сбил сразу трёх пешеходов и скрылся

Ночью минувшей субботы в Чекмагушевском районе отечественная "пятнашка" наехала на мужчину и двух женщин.



В результате 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга госпитализированы, а виновник аварии скрылся с места ДТП.

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- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Им оказался 35-летний местный житель.
Известно, что мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. На момент задержания водитель находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.

Напомним, в Кушнаренковском районе Башкирии женщина стала жертвой пьяного водителя, пока снимала деньги с банкомата

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Источник: www.sobkor02.ru
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