ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель сбил сразу трёх пешеходов и скрылся

Ночью минувшей субботы в Чекмагушевском районе отечественная "пятнашка" наехала на мужчину и двух женщин.







В результате 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга госпитализированы, а виновник аварии скрылся с места ДТП.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Им оказался 35-летний местный житель.



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