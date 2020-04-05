ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель сбил сразу трёх пешеходов и скрылся
Ночью минувшей субботы в Чекмагушевском районе отечественная "пятнашка" наехала на мужчину и двух женщин.
В результате 33-летний мужчина и его 30-летняя супруга госпитализированы, а виновник аварии скрылся с места ДТП.
Читайте также:В Чекмагушевском районе полиция подтвердила умышленный поджог автомобиля общественника
- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Им оказался 35-летний местный житель.Известно, что мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. На момент задержания водитель находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.
Напомним, в Кушнаренковском районе Башкирии женщина стала жертвой пьяного водителя, пока снимала деньги с банкомата
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
www.sobkor02.ru
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
В Кушнаренковском районе пьяный водитель сбил женщину возле банкомата
Происшествия
Авария в Белебее: лоб в лоб столкнулись водители "Datsun on-DO" и ВАЗ, погиб человек
Происшествия
В Чекмагушевском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса
Происшествия
ДТП в Баймаке: водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия
Происшествия
Авария под Уфой: на трассе Москва-Уфа столкнулись встречные "Chevrolet Niva" и ВАЗ-2107
Происшествия
ДТП в Абзелиловском районе: водитель «ВАЗ-2110» насмерть сбил пешехода и скрылся
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
В Альшеевском районе на дороге Аксеново – Аксаково насмерть сбили мужчину