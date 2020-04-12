ДТП в Мечетлинском районе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Мечетлинском районе Башкирии вечером 11 апреля на улице Советской в деревне Теляшево неустановленный водитель сбил 46-летнего местного жителя. По информации республиканской Госавтоинспекции, в результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.







Водитель скрылся с места ДТП.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан. Им оказался 35-летний местный житель. Со слов водителя, он ехал за рулём Chevrolet Lanos в магазин за спиртными напитками в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили подробности в ведомстве.



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Фото: пресс-служба ГИБДД РБ