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ДТП в Мечетлинском районе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мечетлинский район
ДТП в Мечетлинском районе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Мечетлинском районе Башкирии вечером 11 апреля на улице Советской в деревне Теляшево неустановленный водитель сбил 46-летнего местного жителя. По информации республиканской Госавтоинспекции, в результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.



Водитель скрылся с места ДТП.

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«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан. Им оказался 35-летний местный житель. Со слов водителя, он ехал за рулём Chevrolet Lanos в магазин за спиртными напитками в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили подробности в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

Напомним, на днях в Кармаскалинском районе Башкирии пьяный мужчина угнал машину, чтобы доехать домой в соседнюю деревню.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ
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