Телефонные мошенники умудрились дозвониться до МКС

18:50, 09 июл 2021

Космонавт Олег Новицкий рассказал, что телефонные мошенники смогли дозвониться на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, злоумышленники представились сотрудниками Сбербанка.







«Были звонки, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», — цитирует Олега Новицкого РИА «Новости».



Во время прямого включения с МКС в рамках международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 космонавт рассказал, что его не пытались взломать напрямую. По мнению Новицкого, у него столько ценной информации, чтобы заинтересовать мошенников.





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