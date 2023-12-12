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Аферисты придумали новый вид мошенничества, связанный с денежными купюрами

Аферисты придумали новый вид мошенничества, связанный с денежными купюрами

Мошенники не устают искать новые хитроумные способы, чтобы получить доступ к финансам и личным данным граждан. Одна из последних афер заключается в следующем. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками банка, и заявляют о необходимости провести проверку подлинности обновленных банкнот. Для этого, по их словам, нужно установить специальное приложение "Банкноты Банка России".

Действительно, такое приложение существует и позволяет гражданам ознакомиться со способами распознавания фальшивых денег. Однако мошенники присылают жертвам ссылку на собственную вредоносную версию. Установив её, пользователи открывают злоумышленникам доступ к личной информации и банковским приложениям на своих смартфонах. Пока мошенники отвлекают жертву разговорами и бессмысленными действиями, они тайно похищают деньги с банковских карт и счетов.
"Официальное приложение Центробанка не определяет подлинность банкнот, а лишь информирует граждан о способах их проверки", - поясняют в финансовом регуляторе.

Помимо телефонных звонков, аферисты используют и личные встречи. Они ходят по квартирам, представляясь социальными работниками, и предлагают пожилым людям обменять якобы "устаревшие" банкноты на новые, хотя на самом деле подсовывают фальшивки. Таким образом мошенники наживаются на доверчивости пенсионеров, запугивая их выходом старых денег из обращения.

В Центробанке напоминают, что одновременное хождение старых и обновленных банкнот - обычная практика. Со временем они будут постепенно заменяться в рамках планового процесса, не требующего каких-либо специальных действий от граждан. Поэтому нужно предупредить пожилых родственников о возможных мошеннических схемах и посоветовать им быть бдительными.

В Башкирии действует лже-газовик, обманывающий пенсионеров

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В Башкирии действует лже-газовик, обманывающий пенсионеров
Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенничество
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