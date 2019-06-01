В Бурзянском районе в 2020 году начнется строительство спорткомплекса
В этом году в деревне Абдулмамбетово Бурзянского района начнется проектирование спортивного комплекса ангарного типа. А в 2020 году начнется его строительство. Такое поручение дал руководитель республики Радий Хабиров во время осмотра местной школы. Примерная стоимость строительства спортивного сооружения оценивается в 10 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Директор местной школы Инсур Утябаев рассказал Радию Хабирову о спортивных достижениях учеников, многие из которых являются членами сборной республики по полиатлону, легкой атлетике и плаванию. В школе есть своя хоккейная команда, в деревне ежегодно проводятся свои Зимние кипчакские игры.
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Жители деревни во время общения попросили руководителя республики рассмотреть возможность строительства асфальтированной дороги и подведения газа к их населенному пункту. Радий Хабиров сказал, что соответствующие ведомства рассмотрят просьбу жителей деревни и внесут свои предложения.