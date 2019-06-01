В Бурзянском районе в 2020 году начнется строительство спорткомплекса

В этом году в деревне Абдулмамбетово Бурзянского района начнется проектирование спортивного комплекса ангарного типа. А в 2020 году начнется его строительство. Такое поручение дал руководитель республики Радий Хабиров во время осмотра местной школы. Примерная стоимость строительства спортивного сооружения оценивается в 10 млн рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Директор местной школы Инсур Утябаев рассказал Радию Хабирову о спортивных достижениях учеников, многие из которых являются членами сборной республики по полиатлону, легкой атлетике и плаванию. В школе есть своя хоккейная команда, в деревне ежегодно проводятся свои Зимние кипчакские игры.

«Наши ребята даже в керлинг играют, сами изготавливаем из дерева инвентарь для игры. Молодежь у нас активная, увлекается разными видами спорта», — сказал директор школы.

«У вас красивая деревня, радует, что молодежь здесь остается, растет рождаемость», — отметил Радий Хабиров.

Здесь имеется и класс робототехники, есть свой 3D-принтер, другое оборудование. Учащиеся школы становились неоднократными призерами республиканских конкурсов. Всего здесь обучается 154 школьника.

Жители деревни во время общения попросили руководителя республики рассмотреть возможность строительства асфальтированной дороги и подведения газа к их населенному пункту. Радий Хабиров сказал, что соответствующие ведомства рассмотрят просьбу жителей деревни и внесут свои предложения.