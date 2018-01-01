В Ишимбайском районе отремонтировали школьный спортзал

В деревне Кинзебулатово на днях после капитального ремонта распахнул свои двери спортивный зал местной школы.
Особо радует детвору наличие теперь у них прекрасного большого катка, на котором зимой можно будет кататься на коньках и играть в хоккей, а летом – в волейбол и баскетбол. И вполне реально, что теперь деревня Кинзебулатово превратится в центр развития спорта в округе и встреч сельских спортивных команд.
Разделить радость сельчан в связи с открытием этого важного объекта прибыл и глава муниципального района Марат Гайсин. Он поздравил кинзебулатовцев с открытием стадиона и пожелал жителям деревни в полной мере использовать предоставленные им возможности для развития спорта.
Не будет скучно на новом спортсооружении детям всех возрастов, ведь тут есть все для того, чтобы занимались и играли и малыши, и подростки, и молодежь.
Источник: http://voshod-news.ru
Особо радует детвору наличие теперь у них прекрасного большого катка, на котором зимой можно будет кататься на коньках и играть в хоккей, а летом – в волейбол и баскетбол. И вполне реально, что теперь деревня Кинзебулатово превратится в центр развития спорта в округе и встреч сельских спортивных команд.
Разделить радость сельчан в связи с открытием этого важного объекта прибыл и глава муниципального района Марат Гайсин. Он поздравил кинзебулатовцев с открытием стадиона и пожелал жителям деревни в полной мере использовать предоставленные им возможности для развития спорта.
Не будет скучно на новом спортсооружении детям всех возрастов, ведь тут есть все для того, чтобы занимались и играли и малыши, и подростки, и молодежь.
Источник: http://voshod-news.ru
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Метки: Ишимбайский район