В Ишимбайском районе отремонтировали школьный спортзал

В Белорецке реконструкцию стадиона завершат к октябрю 2018 года

Порядка 150 млн рублей потратят на реконструкцию стадиона «Металлург» в Белорецке. Работы продолжаются по сей день. Завершить их планируется к октябрю 2018 года, сообщается на сайте Министерства молодежной политики и спорта РБ.