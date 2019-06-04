В Сибае пройдет всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»
Комментарии (0)
Загрузка...
Он состоится 21-22 июня в Сибае и соберет рекордное количество участников, сообщает сайт Newsbash.ru.
Организаторами мероприятия выступают Администрация Главы Республики Башкортостан, Агентство стратегических инициатив, «Деловая Россия», торгово-промышленная палата, а также ведущие бизнес-объединения. В первом инвестиционном сабантуе примут участие около 500 представителей федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторов, экспертов и общественных деятелей.
Читайте также:Порт Агидель соединят с селом Арлан бетонной автодорогой
Уникальный формат инвестиционного сабантуя позволяет превратить бизнес-форум в настоящий праздник: во время сабантуя в Абзелиловском районе республики гости и участники познакомятся с культурными и гастрономическими традициями Башкортостана.
Для СМИ будет организован отдельный проезд, проживание, а также работа пресс-центра, аккредитоваться можно по телефону 89273562746
Читайте также
Экономика
Каждые 2 месяца Радий Хабиров будет проводить совещания с надзорными ведомствами
Политика
Радий Хабиров заявил, что глав муниципалитетов начнут увольнять за низкие показатели привлечения инвесторов
Общество
В июле в Башкирии пройдет фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов
Общество
В Башкирию на слет юных экологов приедут школьники из более 20 регионов страны
Общество
В Сибае на форуме «Зауралье-2018» обсудят вопросы поддержки экспорта
Общество
В уфимском парке пройдут соревнования по Русскому жиму
Общество
В Сибае пройдет крупное мероприятие по развитию регионального бизнеса
Политика
ПМЭФ-2017: Башкортостан вошел в ТОП-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата