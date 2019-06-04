В Сибае пройдет всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019»

Он состоится 21-22 июня в Сибае и соберет рекордное количество участников, сообщает сайт Newsbash.ru.





Организаторами мероприятия выступают Администрация Главы Республики Башкортостан, Агентство стратегических инициатив, «Деловая Россия», торгово-промышленная палата, а также ведущие бизнес-объединения. В первом инвестиционном сабантуе примут участие около 500 представителей федеральных и региональных государственных учреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторов, экспертов и общественных деятелей.

В ходе профильных секций и пленарного заседания «Innoregion: территории, где все хотят работать» участники будут делиться опытом инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций, а также обсудят методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России. Будут затронуты темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания комфортной городской среды. Кроме того во время сабантуя будет работать выставка инвестиционного потенциала Республики Башкортостан.Уникальный формат инвестиционного сабантуя позволяет превратить бизнес-форум в настоящий праздник: во время сабантуя в Абзелиловском районе республики гости и участники познакомятся с культурными и гастрономическими традициями Башкортостана.Для СМИ будет организован отдельный проезд, проживание, а также работа пресс-центра, аккредитоваться можно по телефону 89273562746