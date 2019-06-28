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В уфимском Инорсе появятся два новых выезда

Добавлено: 28.06.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В уфимском Инорсе появятся два новых выезда

В последние годы микрорайон Инорс с населением 75,5 тысячи человек стал одним из центров активного жилого строительства. Но его улично-дорожная сеть при том никак не модернизировалась. В результате в часы пик здесь часто возникают пробки, особенно при выезде из жилых кварталов на улицу Сельскую Богородскую. Для решения проблемы в этом году в микрорайоне начнется строительство сразу двух новых выездных путей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Первый пройдет от перекрестка улиц Ферина — Бульвар Баландина до Сельской Богородской по краю границ жилого квартала Инорс-4. Общая протяженность новой четырехполосной дороги, включающей в себя продолжение Бульвара Баландина и улицу Лесунова, составит около полутора километров. По краю проезжей части предусмотрен тротуар шириной три метра и 2,25-метровая велодорожка. Строительство будет идти в два этапа в 2019-2020 годах. По результатам конкурсных процедур определена подрядная организация — АО «Башкиравтодор». В конце июня запланировано заключение контракта, после чего начнутся непосредственные работы.

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Второй новый выезд предполагает строительство продолжения улицы Мушникова до пересечения с улицей Сельской Богородской с мостом через сбросной канал ТЭЦ-2. Длина нового участка дороги, рассчитанной на движение по одной полосе в каждую сторону, составляет около 400 метров. Строительная смета — порядка 100 миллионов рублей, из которых 60 процентов будут потрачены на перенос инженерных сетей и мост через сбросной канал ТЭЦ.

Продолжение улицы Мушникова, которое планируется завершить в 2019 году, станет первой частью проекта создания альтернативного выезда из Инорса. На втором этапе предусматривается строительство автодороги от улицы Сельской Богородской до Индустриального шоссе. Магистраль длиной около 1,3 километра обеспечит более удобный доступ в Инорс со стороны Черниковки, а также для транспорта, идущего с проспекта Октября. Этот путь будет особенно удобен для жителей кварталов в районе озера Теплое, которым сейчас, добираясь до дома, приходится делать многокилометровый крюк. Проектируемая автодорога также рассчитана на движение по одной полосе в каждую сторону. Сейчас на ее месте находятся лес и пустыри. Информации о сроках начала и завершения работ пока нет — они будут зависеть от выделения бюджетного финансирования. Еще не построенная улица уже получила название. По обращению общественной организации «Ветераны Башкирэнерго», решением уфимского Горсовета она была названа в честь бывшего сотрудника предприятия Такиуллы Алиева.

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