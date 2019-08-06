Радий Хабиров поручил отремонтировать проблемную дорогу в Аскинском районе

В Аскинском районе отремонтируют проблемную дорогу, а в Куюргазинском планируют создать предприятие по переработке зерна, сообщает сайт Newsbash.ru.





Такие решения были приняты на встрече Радия Хабирова с главами муниципалитетов. Руководитель Куюргазинского района рассказал о возможности создания нового предприятия на базе существующих мощностей местного спиртоводочного завода. Этот вопрос направлен в разработку.

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Кроме того, главы обоих районов отметили, что одним из самых острых вопросов остаётся качество дорог. Так, в Аскинском районе было принято решение отремонтировать один из самых проблемных участков - дорогу Аскино-Кунгак.