Радий Хабиров поручил отремонтировать проблемную дорогу в Аскинском районе
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В Аскинском районе отремонтируют проблемную дорогу, а в Куюргазинском планируют создать предприятие по переработке зерна, сообщает сайт Newsbash.ru.
Такие решения были приняты на встрече Радия Хабирова с главами муниципалитетов. Руководитель Куюргазинского района рассказал о возможности создания нового предприятия на базе существующих мощностей местного спиртоводочного завода. Этот вопрос направлен в разработку.
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