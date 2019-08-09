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В Уфе открыли движение по Тимашевскому переезду

Добавлено: 09.08.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе открыли движение по Тимашевскому переезду

Сегодня в Уфе запустили движение автомобилей по долгожданному Тимашевскому путепроводу. Его строительство было начато в 2016 году и обошлось в 937 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей столицы Башкортостана и мостостроителей с завершением уникального мостового перехода.

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Мост связал северную часть Уфы с Бирским трактом, северной промышленной зоной, он решит острую проблему переезда через железнодорожные пути и километровых заторов. Стоит отметить, что большую часть расходов на строительство этого социально значимого объекта взяло на себя ПАО АНК «Башнефть». Это порядка 700 млн рублей, или около 70 процентов стоимости проекта.
«Для Уфы еще нужно строить много мостов и путепроводов. Мы уже приступили к строительству моста через Белую в створе улице Воровского. До строительства этого путепровода здесь люди мучились, долгими часами ждали, когда можно будет проехать, здесь недалеко находится и кладбище. Мы сейчас активно работаем вместе с коллегами, чтобы транспортную инфраструктуру города сделать удобной. Люди очень долго ждали этот путепровод, десятки лет, все-таки мы его достроили, и это первая хорошая ласточка», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.
Строительством объекта занимался «Мостотряд № 30», построивший все мосты вокруг Уфы. Тимашевский путепровод был сооружен по самым последним технологиям. Здесь использовались более лёгкие, практичные, но при этом экономичные материалы. Председатель совета директоров АО «Уралмостострой» Павел Рабухин рассказал, что объект представлял техническую сложность в первую очередь из-за того, что здесь стесненность условий, постоянное наличие действующей автомобильной дороги, большое количество сконцентрированных коммуникаций: линии связи, газопровод, центральный магистральный трубопровод, снабжающий всю Черниковку. На перенос коммуникаций потратили почти половину всего бюджета. Помимо моста над железной дорогой построены 862-метровые подходы к улице Свободы и Бирскому тракту. Ожидаемый трафик — порядка 20 тысяч машин.

В случае, если вновь будут образовываться пробки и заторы, есть возможность строительства дополнительного второго путепровода.

Тимашевский переезд с тремя полосами движения составляет 161 метр в длину, 14,5 метра в ширину. С перспективой на дальнейшее развитие микрорайона есть место и для строительства второго этапа ещё на три полосы.

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