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В Караидельском районе запустили движение по новому мосту

Добавлено: 17.10.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе запустили движение по новому мосту

Сегодня на участке обхода села Караидель запустили движение по новому мосту и 10 километровой дороге. Они являются частью дороги Бирск — Тастуба — Сатка, которая реконструируется на участке протяженностью 60 километров. Работы здесь велись в течение трех лет. Общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей, средства выделены республиканским бюджетом. Генеральным подрядчиком строительства было АО «Башкиравтодор».


Официальная церемония состоялась в онлайн режиме, трансляция велась в Башкирский государственный театр оперы и балета, где сегодня проходит торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику дорожников и 95-летию дорожной отрасли республики. Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил дорожников и мостостроителей с этим значимым событием.

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«Движение открыть, в добрый путь», — сказал руководитель республики.

Глава администрации Караидельского района Ильдар Гарифуллин поблагодарил главу региона и правительство республики за этот важный объект, которого жители района ждали 300 лет, после того, как в царские времена здесь был построен Екатерининский тракт.

Это один из крупнейших региональных проектов, направленных на развитие экономики северо-востока. По окончании строительства этот регион Башкортостана свяжется с центральными районами республики, получит выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию «Янаул» и речные порты Бирска и Дюртюлей.

Строительство объездной дороги через село Караидель и моста, соединяющего два берега реки Уфы, было крупнейшим объектом в перечне программы «100 объектов к 100-летию Башкортостана».

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Источник: www.bashinform.ru
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