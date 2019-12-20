Зарубежные инвесторы планируют открыть в Башкирии ферму и тепличный комплекс

Иностранные инвесторы заинтересовались сотрудничеством в сфере сельского хозяйства. Точнее говоря, компания Green Gold захотела создать на территории Благовещенска тепличный комплекс для выращивания овощей.





— Мы выбрали это место, потому что, во-первых, это территория особого социально-экономического развития. Во-вторых, рядом находится теплоэлектростанция. Это экономически целесообразно. Тем более, что администрация города готова оказать всестороннюю поддержку, — рассказал генеральный директор компании Мохаммад Хусейни Али.

— Стоить отметить, что проект компании по созданию искусственного водоема для разведения и выращивания форели и северных промысловых рыб находится на сопровождении Корпорация развития РБ. На сегодняшний день инвестором завершено строительство рыбоводного хозяйства в Аскинском районе, а также оформляется разрешительная документация на землю и использование водоёма под аквакультуру, — отметили в пресс-службе Корпорации развития Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Компания Kolani Aquatic Development Center планирует создать рыбоводное хозяйство. Подобная ферма, а именно «Бельский рыбхоз», уже работает в Аскинском районе Башкирии.