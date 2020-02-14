Завод в Кумертау попал под американские санкции

Авиационное предприятие города Кумертау попало в перечень трех заводов, в отношении которых Соединенные штаты Америки ввели санкции. Помимо этого в список попали еще две военно-промышленные корпорации, расположенные на территории России. Об этом сообщает издание ТАСС.







Известно, что в США считают, что работа предприятий нарушает национальное законодательство о безопасности и нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Теперь, в течение трех лет, министерства и ведомства США не смогут приобретать технику и услуги предприятий, а также продавать им военную технику.

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Кумертауский завод создает все типы вертолетов для военно-морского флота России, включая модификации Ка-27, Ка-29 и Ка-31. А также гражданские вертолеты – новый многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС, который разработан на основе поисково-спасательного Ка-27ПС, а также легкий вертолет Ка-226Т.