Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Завод в Кумертау попал под американские санкции

Завод в Кумертау попал под американские санкции

Добавлено: 14.02.20
Просмотров: 67
Рубрика: Экономика
Теги: Кумертау
Комментарии (0)
Завод в Кумертау попал под американские санкции

Авиационное предприятие города Кумертау попало в перечень трех заводов, в отношении которых Соединенные штаты Америки ввели санкции. Помимо этого в список попали еще две военно-промышленные корпорации, расположенные на территории России. Об этом сообщает издание ТАСС.

Известно, что в США считают, что работа предприятий нарушает национальное законодательство о безопасности и нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Теперь, в течение трех лет, министерства и ведомства США не смогут приобретать технику и услуги предприятий, а также продавать им военную технику.

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил город Кумертау

Читайте также:

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил город Кумертау
Кумертауский завод создает все типы вертолетов для военно-морского флота России, включая модификации Ка-27, Ка-29 и Ка-31. А также гражданские вертолеты – новый многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС, который разработан на основе поисково-спасательного Ка-27ПС, а также легкий вертолет Ка-226Т.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
Политика
Кумертау получит необходимую технику для ремонта дорог
В Кумертау прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта
Спорт
В Кумертау прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта
В Зианчуринском и Баймакском районах будут развивать козоводство
Экономика
В Зианчуринском и Баймакском районах будут развивать козоводство
В Кумертау китайцы построят завод завод по производству фиброцементных плит
Экономика
В Кумертау китайцы построят завод завод по производству фиброцементных плит
Завод в Октябрьском не выплатил сотрудникам 13 млн рублей
Человек и закон
Завод в Октябрьском не выплатил сотрудникам 13 млн рублей
В Кумертау планируют построить завод по производству энергосберегающих и огнезащитных плит
Общество
В Кумертау планируют построить завод по производству энергосберегающих и огнезащитных плит
Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
Общество
Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
Смертоносные С-400: США боятся "стального кольца" России, которое защищает Сирию
Общество
Смертоносные С-400: США боятся "стального кольца" России, которое защищает Сирию
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: