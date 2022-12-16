Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционный список США
09:36, 16 дек 2022
США ввели санкции против главы Башкирии Радия Хабирова, а также 28 губернаторов других российских регионов. Обновленный список опубликован на сайте Министерства финансов страны.
Санкции предполагают заморозку активов в США, запрет на транзакции и другие действия. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что санкции ввели за реализацию частичной мобилизации в России.
— Эти губернаторы контролируют и обеспечивают призыв граждан на военную службу в ответ на недавний приказ России о мобилизации, — говорится в сообщении Блинкена.
Напомним, против главы Башкирии ввели санкции Канада, Украина, Великобритания, где, предположительно, живет его дочь.
Источник:
ufa1.ru
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