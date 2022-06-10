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Владимир Зеленский ввел санкции против ректоров 6 вузов Башкирии

Владимир Зеленский ввел санкции против ректоров 6 вузов Башкирии

14:55, 10 июн 2022

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ректоров шести вузов Башкирии. Указ об этом 9 июня был опубликован на сайте президента страны.

Согласно тексту документа, санкции наложены на руководителей БГАУ Ильдара Габитова, БГМУ Валентина Павлова, БГПУ Салавата Сагитова, УГАТУ Сергея Новикова, УГНТУ Олега Баулина и УГИИ Амины Асфандьяровой. Также в списке значится ректор БашГУ Николай Морозкин, однако он покинул эту должность еще в начале апреля.


Санкции предусматривают блокировку активов, приостановку экономических и финансовых обязательств, лишение госнаград Украины, а также ряд запретов: на вывод капитала за пределы страны, покупку там земли и приватизацию имущества, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, предоставление и отмену виз.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // БашГУ
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