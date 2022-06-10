Владимир Зеленский ввел санкции против ректоров 6 вузов Башкирии

14:55, 10 июн 2022

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ректоров шести вузов Башкирии. Указ об этом 9 июня был опубликован на сайте президента страны.







Согласно тексту документа, санкции наложены на руководителей БГАУ Ильдара Габитова, БГМУ Валентина Павлова, БГПУ Салавата Сагитова, УГАТУ Сергея Новикова, УГНТУ Олега Баулина и УГИИ Амины Асфандьяровой. Также в списке значится ректор БашГУ Николай Морозкин, однако он покинул эту должность еще в начале апреля.





Санкции предусматривают блокировку активов, приостановку экономических и финансовых обязательств, лишение госнаград Украины, а также ряд запретов: на вывод капитала за пределы страны, покупку там земли и приватизацию имущества, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, предоставление и отмену виз.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com // БашГУ