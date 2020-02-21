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Уфимские чиновники не смогли вовремя сдать детсад в микрорайоне Сипайлово

Добавлено: 21.02.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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Уфимские чиновники не смогли вовремя сдать детсад в микрорайоне Сипайлово

Сдача детского сада на Набережной в микрорайоне Сипайлово снова перенеслась на неопределенный срок. Здание образовательного учреждения должны были достроить еще в конце января 2020, однако по инициативе застройщика работы идут не в том темпе, в котором планировалось.

Об этом замглавы администрации города Алина Сулейманова сообщила Радию Хабирову на образовательном часе. Глава региона в ответ сам установил сроки сдачи.

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— Если к 1 сентября город не примет у строителей детский сад, буду ставить вопрос о дееспособности уфимской мэрии и персональной ответственности руководителей. Этот застройщик возводит по всей Уфе жилые дома, а здесь у него не получается. Если хотите сказки рассказывать мне, я сам вам расскажу. Один садик не можете сдать – это позор, — сказал Радий Хабиров.

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Источник: proural.info
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