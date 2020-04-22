В России сокращается выпуск легковых автомобилей
В стране существенно упал объем производства легковых автомашин. В первом квартале нынешнего года спад произошел на уровне 15,8 процентов. Об этом сообщил RNS, ссылаясь на данные Росстата.
Кроме того на 39,6 процента снизилось производство сельскохозяйственных тракторов и на 29,7 процента производство бульдозеров.
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Напомним, Хабиров рассказал, кому в Башкирии необходима небольшая финансовая помощь.
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