В России сокращается выпуск легковых автомобилей

В стране существенно упал объем производства легковых автомашин. В первом квартале нынешнего года спад произошел на уровне 15,8 процентов. Об этом сообщил RNS, ссылаясь на данные Росстата.







Кроме того на 39,6 процента снизилось производство сельскохозяйственных тракторов и на 29,7 процента производство бульдозеров.



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