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В России сокращается выпуск легковых автомобилей

Рубрика: Экономика
В России сокращается выпуск легковых автомобилей

В стране существенно упал объем производства легковых автомашин. В первом квартале нынешнего года спад произошел на уровне 15,8 процентов. Об этом сообщил RNS, ссылаясь на данные Росстата.



Кроме того на 39,6 процента снизилось производство сельскохозяйственных тракторов и на 29,7 процента производство бульдозеров. 

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Пострадал также выпуск автотранспорта других категорий. К примеру, в первом квартале 2020 года, производство дизельных автосамосвалов снизилось на 55 процентов, а двигателей внутреннего сгорания для автомашин на 7,7 процента.

Напомним, Хабиров рассказал, кому в Башкирии необходима небольшая финансовая помощь. 

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