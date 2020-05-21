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В Ермекеевском районе готовят к открытию два новых ФАПа

Рубрика: Экономика
Теги: Ермекеевский район
В Ермекеевском районе готовят к открытию два новых ФАПа

В Ермекеевском районе готовят к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт – его построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас в здании устанавливают оборудование и мебель. Всего же в конце мая в районе откроются два ФАПа – в селах Князевка и Богородское.



Пока здесь только готовятся принять первых пациентов. Идет установка оборудования. Новый Богородский ФАП будет оснащен всем необходимым – от дефибриллятора до аппарата ЭКГ. Также установят две жаровни для дезинфекции инструментов. В здании завершили внутренние отделочные работы. Сейчас сотрудники проводят уборку и устанавливают мебель. В новом здании 4 кабинета.

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Рамиль Гизитдинов, главный врач центральной больницы Ермекеевского района:
"Планировка здесь простая: это ожидальная, где пациенты будут ждать приема, в данном помещении будет проходить прием. Здесь будет находиться фельдшер. При необходимости пациенты будут отправляться в процедурный кабинет, где будут проводиться процедуры. При приезде акушера-гинеколога, а также фельдшера будут браться мазки, которые будут направляться в онкодиспансер для лабораторной диагностики".

Старый фельдшерско-акушерский пункт был построен в 1967 году. Население обслуживала фельдшер Альбина Альмухаметова. Более 25 лет она лечила жителей села Богородское. Врач с нетерпением ждет новоселья, чтобы в комфортных условиях оказывать медицинскую помощь.

Здание нового фельдшерско-акушерского пункта по заказу Министерства здравоохранения республики построил местный предприниматель. Стоимость контракта составила около 3 миллионов рублей. Сейчас рабочие приступили к демонтажу старого ФАПа.

Альфред Минзакиров, индивидуальный предприниматель:
"Данный ФАП начали строить в октябре 2019 года. Здание построено из керамзита, блока и облицовочного кирпича. На сегодняшний день строительные работы полностью завершены, здание огорожено, уложена брусчатка. Мы готовы сдать объект".


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Источник: bash.news

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