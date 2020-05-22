В Башкирию известный бизнесмен направил 5 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом

| 22 май 2020 | 15:56

Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина рассказала, что в Башкирию направлено 5 миллионов рублей для борьбы с COVID-19.



Деньги, выделенные благотворительным фондом Геннадия Тимченко, должны пойти на поддержку некоммерческого сектора и для оказания помощи медперсонала.







4,2 миллиона рублей пойдут на устройство самоизоляции 150 работников лечебных учреждений, которые не имеют возможности сделать это самостоятельно. Для этого врачей поместят в обсерваторы, основанные в санаториях республики. Их обеспечат питанием и необходимыми условиями для комфортного двухнедельного проживания.



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На поддержку 100 волонтеров и соцработников, помогающих населению в условиях пандемии, будет выделено 300 тысяч рублей. 10 некоммерческих организаций, оказывающих поддержку семьям и продолжающих свою деятельность, отправлено по 50 тысяч рублей. Помимо всего прочего, Ольга Панчихина рассказала, что после 26 мая от имени фонда в больницы для врачей поступит 20 тысяч защитных костюмов.