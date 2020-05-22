В России приняли закон об увеличении в два раза пособий на детей до полутора лет

| 22 май 2020 | 19:07

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Теперь за каждого ребенка можно будет получить 6752 руб.







Государственная дума на заседании в пятницу, 22 мая, приняла пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и экономики России во время пандемии коронавируса COVID-19.



Раньше минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составлял 1,5 тыс. руб., а за вторым — 3 тыс. Теперь родители будут получать по 6752 руб. вне зависимости от очередности ребенка. Максимальный размер пособия повышается с 6 тыс. до 13 504 руб.



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Фото: интернет

Повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком 11 мая предложил Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом, позднее такую поправку предложила «Единая Россия».