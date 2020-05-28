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Мишустин подписал указ о создании в двух районах Башкирии экономической зоны "Алга"

Мишустин подписал указ о создании в двух районах Башкирии экономической зоны "Алга"

| 28 май 2020 | 20:22

Сегодня, 28 мая, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании на территории Стрелитамакского и Ишимбайского района Башикрии особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Речь идет о территории, которую в Башкирии назвали «Алга».



В указе, подписанном российским премьер-министром, также уточняется, что до 2025 года на данной территории должно быть проведено строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры. На всё это предполагается выделение из бюджета Башкирии 6 млрд 330 млн 250 тысяч рублей. При этом уточняется, что правительство России также возлагает на себя определенные оязательства по реализации данного проекта.

Более подробно детали проекта должны быть расписано в соглашении, которое федеральное минэкономразвития должна заключить с правительством Башкирии., а также с муниципалитетами Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

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Данное событие в соцсетях довольно эмоционально прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.


«Уррааа!!! Наша, теперь уже официально созданная особая экономическая зона „Алга“ будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров. Это — сотни миллиардов в нашу экономику, тысячи рабочих мест, мощнейший новый драйвер нашего развития!!!» — написал Радий Хабиров.
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Источник: mkset.ru

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