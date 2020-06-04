Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России для автомобилистов появится новый штраф в 50 тысяч рублей

В России для автомобилистов появится новый штраф в 50 тысяч рублей

В России для автомобилистов появится новый штраф в 50 тысяч рублей

| 04 июн 2020 | 20:00

В кодексе об административных нарушениях появится новая часть. Называться она будет так: «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



Максимальный штраф за невыполнение этой части будет составлять 50 000 рублей. Статья, которая предусматривает штраф в 30 000 рублей за отказ от медицинского освидетельствования, дополняется ещё второй частью. Если в автомобиле водителя находится несовершеннолетний пассажир, штраф увеличивается до 50 000 рублей.

В Башкирии рассказали о размерах штрафов за купание в необорудованных местах

Читайте также:

В Башкирии рассказали о размерах штрафов за купание в необорудованных местах
Ранее в России предлагали проверять водителей не только на алкоголь в крови, но и брать во внимание клинические признаки нетрезвости.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: