В России для автомобилистов появится новый штраф в 50 тысяч рублей

| 04 июн 2020 | 20:00

В кодексе об административных нарушениях появится новая часть. Называться она будет так: «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».







Максимальный штраф за невыполнение этой части будет составлять 50 000 рублей. Статья, которая предусматривает штраф в 30 000 рублей за отказ от медицинского освидетельствования, дополняется ещё второй частью. Если в автомобиле водителя находится несовершеннолетний пассажир, штраф увеличивается до 50 000 рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru

Ранее в России предлагали проверять водителей не только на алкоголь в крови, но и брать во внимание клинические признаки нетрезвости.