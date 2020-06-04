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В России для автомобилистов появится новый штраф в 50 тысяч рублей
| 04 июн 2020 | 20:00
В кодексе об административных нарушениях появится новая часть. Называться она будет так: «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Максимальный штраф за невыполнение этой части будет составлять 50 000 рублей. Статья, которая предусматривает штраф в 30 000 рублей за отказ от медицинского освидетельствования, дополняется ещё второй частью. Если в автомобиле водителя находится несовершеннолетний пассажир, штраф увеличивается до 50 000 рублей.