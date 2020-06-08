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В Башкирии вводится плата за перевозку крупногабаритных грузов

В Башкирии вводится плата за перевозку крупногабаритных грузов

| 08 июн 2020 | 11:15

В Башкирии вступил в силу закон о плате за перевозку крупногабаритных грузов. По данным пресс-службы Госсобрания РБ, в число источников финансового обеспечения Дорожного фонда РБ включена плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения машинами, перевозящими крупногабаритные грузы.



Как пояснил председатель парламента Константин Толкачев, раньше такая мера применялась к машинам с тяжеловесными грузами.

«Однако Бюджетным кодексом РФ установлено, что одним из источников финансового обеспечения дорожных фондов является плата в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Поэтому мы закрепили соответствующее положение в республиканском законодательстве. Новый закон позволяет снять возможные неясности при взимании платы в Дорожный фонд республики», — заявил Константин Толкачев.
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Закон принят депутатами Госсобрания на пленарном заседании 28 мая, подписан главой республики, 3 июня официально опубликован и вступил в силу.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот с видео

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