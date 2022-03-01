В Башкирии ограничат движение транспорта
12:59, 01 мар 2022
В Башкирии с 1 по 30 апреля будет ограничено движение грузового транспорта. Это необходимо для сохранности автодорог.
Чтобы машинам с превышенной предельно допустимой нагрузкой на ось проехать по дорогам регионального и межмуниципального значения, нужно будет получить специальное разрешение. Но сначала необходимо возместить причиненный дорогам вред и оплатить госпошлину.
По сообщению Минтранса РБ, в весенний период временное ограничение движения не распространяется на:
- автобусы;
- перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семян, удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, почты и почтовых грузов;
- сельскохозяйственную технику;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;
- транспорт, обеспечивающий транспортировку ТКО, жидких бытовых отходов.
Кроме того, с 1 июня по 31 августа вводится ограничение движения при температуре воздуха более +32°С. Проезд грузового транспорта, нагрузка на ось которого превышает допустимые значения, разрешен с 22:00 до 10:00.
Ограничение в летний период не распространяется на:
- автобусы;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов.
Получить разрешение можно в ГКУ РБ Центр организации дорожного движения по адресу: Уфа, улица Клавдии Абрамовой, 5. Телефон: (347) 222-20-45 (отдел по выдаче разрешений).