В Башкирии ограничат движение транспорта

12:59, 01 мар 2022

В Башкирии с 1 по 30 апреля будет ограничено движение грузового транспорта. Это необходимо для сохранности автодорог.



Чтобы машинам с превышенной предельно допустимой нагрузкой на ось проехать по дорогам регионального и межмуниципального значения, нужно будет получить специальное разрешение. Но сначала необходимо возместить причиненный дорогам вред и оплатить госпошлину.







По сообщению Минтранса РБ, в весенний период временное ограничение движения не распространяется на:

- автобусы;

- перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семян, удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, почты и почтовых грузов;

- сельскохозяйственную технику;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

- транспорт, обеспечивающий транспортировку ТКО, жидких бытовых отходов.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа вводится ограничение движения при температуре воздуха более +32°С. Проезд грузового транспорта, нагрузка на ось которого превышает допустимые значения, разрешен с 22:00 до 10:00.



Ограничение в летний период не распространяется на:

- автобусы;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов.



Получить разрешение можно в ГКУ РБ Центр организации дорожного движения по адресу: Уфа, улица Клавдии Абрамовой, 5. Телефон: (347) 222-20-45 (отдел по выдаче разрешений).





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