Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии ограничат движение транспорта

В Башкирии ограничат движение транспорта

12:59, 01 мар 2022

В Башкирии с 1 по 30 апреля будет ограничено движение грузового транспорта. Это необходимо для сохранности автодорог.

Чтобы машинам с превышенной предельно допустимой нагрузкой на ось проехать по дорогам регионального и межмуниципального значения, нужно будет получить специальное разрешение. Но сначала необходимо возместить причиненный дорогам вред и оплатить госпошлину.

По сообщению Минтранса РБ, в весенний период временное ограничение движения не распространяется на:
- автобусы;
- перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семян, удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, почты и почтовых грузов;
- сельскохозяйственную технику;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;
- транспорт, обеспечивающий транспортировку ТКО, жидких бытовых отходов.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа вводится ограничение движения при температуре воздуха более +32°С. Проезд грузового транспорта, нагрузка на ось которого превышает допустимые значения, разрешен с 22:00 до 10:00.

Ограничение в летний период не распространяется на:
- автобусы;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧП;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов.

Получить разрешение можно в ГКУ РБ Центр организации дорожного движения по адресу: Уфа, улица Клавдии Абрамовой, 5. Телефон: (347) 222-20-45 (отдел по выдаче разрешений).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Читайте также

В Башкирии вводится плата за перевозку крупногабаритных грузов
Экономика в Башкирии
В Башкирии вводится плата за перевозку крупногабаритных грузов
В Башкирии на автомобильных трассах продлили ограничение движения
Общество в Башкирии
В Башкирии на автомобильных трассах продлили ограничение движения
В Башкирии из-за непогоды ограничили движение транспорта
Общество в Башкирии
В Башкирии из-за непогоды ограничили движение транспорта
В Уфе на дорогах ограничат движение транспорта до октября
Общество в Башкирии
В Уфе на дорогах ограничат движение транспорта до октября
В Уфе снова ограничат движение в районе развязки по улице Заки Валиди
Общество в Башкирии
В Уфе снова ограничат движение в районе развязки по улице Заки Валиди
В Уфе ограничат движение транспорта на одной из оживленных улиц
Общество в Башкирии
В Уфе ограничат движение транспорта на одной из оживленных улиц
В Башкирии из-за ненастной погоды ограничили движение пассажирского транспорта
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за ненастной погоды ограничили движение пассажирского транспорта
В Стерлитамаке на 10 часов закроют движение по Бельскому мосту
Общество в Башкирии
В Стерлитамаке на 10 часов закроют движение по Бельскому мосту


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: