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В Башкирии семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми выплатят 250 тысяч рублей

В Башкирии семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми выплатят 250 тысяч рублей

| 03 июл 2020 | 10:23

На заседании президиума в правительстве Башкирии представили проект порядка предоставления семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также тем, кто воспитывает ребенка-инвалида, единовременной выплаты. 



Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей положена вышеперечисленным жителям республики для улучшений жилищных условий.

«Главное правило нашей работы – права граждан должны соблюдаться в полной мере. Мы должны стоять на позициях обеспечения их законных прав», – прокомментировал вице-премьер Башкирии Андрей Назаров.
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Единовременная денежная выплата может использоваться в следующих случаях: для покупки жилого помещения; строительства дома или завершения его строительства; погашения основной суммы долга и уплаты процентов кредиту или ипотеке; на покупку земельного участка посредством заключения договора купли-продажи.
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Источник: gorobzor.ru

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