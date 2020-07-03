В Башкирии семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми выплатят 250 тысяч рублей

| 03 июл 2020 | 10:23

На заседании президиума в правительстве Башкирии представили проект порядка предоставления семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также тем, кто воспитывает ребенка-инвалида, единовременной выплаты.







Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей положена вышеперечисленным жителям республики для улучшений жилищных условий.

«Главное правило нашей работы – права граждан должны соблюдаться в полной мере. Мы должны стоять на позициях обеспечения их законных прав», – прокомментировал вице-премьер Башкирии Андрей Назаров.



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Единовременная денежная выплата может использоваться в следующих случаях: для покупки жилого помещения; строительства дома или завершения его строительства; погашения основной суммы долга и уплаты процентов кредиту или ипотеке; на покупку земельного участка посредством заключения договора купли-продажи.