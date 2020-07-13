В Уфе хотят запустить двухэтажный автобус для экскурсий
Уфа | 13 июл 2020 | 13:03 Салават Нафиков, руководитель Госкомитета республики по туризму, сообщил на оперативном совещании интересную новость: по улицам Уфы, в скором времени, начнет курсировать двухэтажный автобус для экскурсий.
«В целях повышения туристского потока и развития туризма, нами был отработан вопрос двухэтажного экскурсионного автобуса. С 1 августа мы планируем запустить такой автобус по Уфе», - доложил он.
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